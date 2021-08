“Buon compleanno Lirola e lascia i tuoi auguri nei commenti”. Il tweet della Fiorentina fa scattare l’ironia e la rabbia dei tifosi viola e una nuova ondata di #freelirola da Marsiglia

Venerdì 13 agosto è un giorno particolare per Pol Lirola. Il giocatore ancora di proprietà della Fiorentina compie 24 anni, ma non potrà essere in campo contro il Cosenza. E’ stato escluso dai convocati per motivi non precisati da parte di Italiano e dalla società.

Nel frattempo però su Twitter è comparso un post ufficiale della Fiorentina in cui si augurava buon compleanno al ragazzo e si invitava la gente a “lasciare gli auguri nei commenti”. Apriti cielo!

Tantissimi messaggi, a centinaia, e due fazioni ben distinte; i tifosi viola che hanno commentato con rabbia e ironia nei confronti dell’ex Sassuolo. E quelli dell’Olympique Marsiglia che invece invitavano la società gigliata a lasciarlo libero proprio come regalo (cadeau) di compleanno. Una nuova ondata di #freelirola è apparsa nuovamente sull’account ufficiale della Fiorentina.

E il bello è che i commenti continuano a fioccare ancora…