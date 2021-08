Buona la prima per Italiano: poker della Fiorentina al Cosenza. Sugli scudi Vlahovic e Nico Gonzalez

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Cosenza 4-0 (4′ Vlahovic, 37′ Nico Gonzalez, 45’+4′ Vlahovic, 52′ Venuti)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura (77′ Benassi), Pulgar (88′ Bianco), Maleh (69′ Castrovilli); Callejon (69′ Saponara), Vlahovic, Gonzalez (69′ Sottil).

90′ + 2 Finisce qui la partita: la Fiorentina di Italiano parte col piede giusto e batte il Cosenza per 4-0 grazie alle reti di Vlahovic (2), Nico Gonzalez e Venuti.

90′ Pezzella sfiora il gol del 5-0: il colpo di testa del capitano viola finisce fuori di poco. Tre i minuti di recupero assegnati da Camplone.

88′ Quinto ed ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Pulgar, dentro Bianco.

84′ Lancio lungo per Vlahovic, che la addomestica in area e calcia col destro dopo essersi girato. Palla alta sopra la porta di Matosevic.

79′ Sottil vicino al gol: Saponara la pennella sul secondo palo per l’esterno viola, che al volo di sinistro la mette fuori.

77′ Quarto cambio per la Fiorentina: fuori Bonaventura, dentro Benassi.

73′ Bella progressione di Castrovilli, che entra nell’area di rigore avversaria ma sbaglia il tempo del cross.

69′ Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Maleh, Gonzalez e Callejon, dentro Castrovilli, Sottil e Saponara.

67′ Palo di Vlahovic: Biraghi serve il serbo in area, che si gira e col mancino colpisce il legno.

65′ Primo cambio nel Cosenza: fuori Arioli, dentro Moreo.

62′ Sugli scudi Matosevic, bravo prima su Vlahovic e poi sulla ribattuta di Callejon.

58′ Gonzalez pennella per Bonaventura, che si inserisce in area e la mette fuori di testa.

56′ Camplone ammonisce Sueva, che ha steso Pulgar in ripartenza.

54′ Giallo anche per Pezzella, che ha steso al limite dell’area Sueva.

52′ VENUTI! POKER DELLA FIORENTINA! Callejon batte corto un calcio d’angolo per il terzino viola, che si accentra e fa partire un sinistro potente che si infila sotto l’incrocio.

48′ Bel cross di Venuti per Vlahovic, che da pochi passi non centra la porta di testa.

46′ Comincia in questo istante il secondo tempo.

Finisce qua il primo tempo: 3-0 per la Fiorentina grazie ai gol di Vlahovic (2) e Nico Gonzalez.

45′ + 3 VLAHOVIC! 3-0 DELLA FIORENTINA! Sugli sviluppi di un corner, Pezzella serve di testa Vlahovic che con il destro batte Matosevic.

45′ + 1 Ammonito Prestianni, che ha fermato Maleh con un intervento falloso.

45′ Tre minuti di recupero.

41′ Lancio in profondità per Callejon che prova a metterla dentro di prima, ma il suo cross viene deviato e finisce nelle mani di Matosevic.

37′ Nico Gonzalez! 2-0 DELLA VIOLA! Dalla bandierina Biraghi la mette dentro per l’argentino, che stacca alto e batte Matosevic.

35′ Traversa della Fiorentina. Biraghi dalla bandierina per Gonzalez, che di testa colpisce il legno.

34′ Vola Matosevic: bravissimo il portiere del Cosenza a deviare in corner un colpo di testa di Milenkovic.

32′ Niente di grave per il capitano viola, pronto a riprendere il gioco.

30′ Episodio dubbio nell’area di rigore del Cosenza: è rimasto a terra dolorante Pezzella.

29′ Si riparte al Franchi.

28′ Cooling break in corso.

26′ Ci prova Milenkovic dalla distanza: Matosevic si lascia scappare il pallone ed è poi fortunato sul tap in di Vlahovic.

25′ Fiorentina alla ricerca del raddoppio: la squadra di Italiano sfonda con continuità, manca solo un po’ di precisione.

21′ Ci prova anche Maleh. Il centrocampista riceve in area, si gira in un fazzoletto e conclude sul secondo palo: la palla termina fuori di poco.

17′ Sul calcio d’angolo successivo Pezzella stacca in area di rigore da ottima posizione, ma la mette fuori di poco.

16′ Bonaventura vicino al 2-0. La mezzala viola riceve da Maleh, si accentra sul sinistro e calcia in diagonale: il pallone finisce fuori di poco dopo essere stato deviato.

13′ Continua ad attaccare la Fiorentina: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone arriva a Vlahovic che non riesce ad inquadrare la porta.

10′ Vlahovic vicino alla doppietta. Pulgar verticalizza per il serbo, che apre per Venuti: il cross del terzino viola trova in area il numero nove, che col destro la mette alta di poco.

8′ Prova a ripartire il Cosenza, ma Pulgar è bravo in fase di interdizione e recupera il pallone.

6′ Gioca bene la Fiorentina: apertura di Vlahovic per Gonzalez, che col mancino serve in area Bonaventura. Il colpo di testa finisce fuori di poco.

4′ FIORENTINA IN VANTAGGIO! VLAHOVIC! Nico Gonzalez recupera palla in area di rigore avversaria grazie all’aiuto del serbo, la appoggia dentro per lo stesso numero nove che da due passi la mette in porta.

3′ Partenza sprint della Viola: questa volta è Vlahovic ad andare vicino al gol. Attento Matosevic.

2′ Subito Fiorentina vicino al gol. Nico Gonzalez approfitta di un rimpallo nato da un’azione di Vlahovic, ma il suo mancino viene respinto da Matosevic.

1′ Comincia la partita con qualche minuto di ritardo: calcio d’inizio affidato alla Fiorentina.

Le squadre stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo.

Comincia ufficialmente questa sera la stagione della Fiorentina, che affronterà allo stadio Artemio Franchi il Cosenza in Coppa Italia. È la prima sulla panchina viola anche per Vincenzo Italiano. Gli avversari saranno la squadra calabrese, che soltanto pochi giorni fa ha saputo di essere stata ripescata dalla Serie C alla B. Fischio d’inizio alle 21 agli ordini del sig. Camplone della sezione di Pescara: Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per pagelle e commenti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.