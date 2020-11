Buone notizie dai tamponi: Joe Barone è negativo e può (finalmente) tornare a seguire la squadra

Non solo Josè Maria Callejon. Anche Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, è risultato negativo al tampone di controllo e ci sarà contro il Benevento. Il dirigente viola era risultato positivo prima della sfida contro il Parma, tanto che non si recò al Tardini ed ha seguito i lavori della squadra e della Lega in maniera digitale.

Anche oggi, infatti, ha partecipato all’assemblea di Lega in maniera remota. Un’altra bella notizia per la Fiorentina che, da oggi, potrà riabbracciare il braccio destro del Presidente.

Nelle prossime ore, Barone potrà finalmente incontrare il nuovo mister della Fiorentina, Cesare Prandelli.