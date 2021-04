Buone notizie in casa Fiorentina: tutto il gruppo squadra è risultato negativo all’ultimo giro di tamponi

Buone notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda la questione covid. La positività di Pessina aveva destato un po’ di preoccupazione, soprattutto per Biraghi e Castrovilli che erano stati in Nazionale con lui.

Per fortuna, come appreso dalla nostra redazione, i due giocatori sono risultati negativi all’ultimo giro di tamponi, così come tutto il gruppo squadra. In attesa dei prossimi controlli, dunque, Iachini può contare sull’organico al completo (esclusi gli infortunati) per preparare la partita contro l’Atalanta.