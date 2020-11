Arrivano buone notizie per la Fiorentina ed in particolare per Josè Callejon. L’attaccante esterno spagnolo è risultato negativo nel tampone fatto stamani. Per questo motivo ora può seguire il protocollo per il rientro nel gruppo e potrebbe dunque essere disponibile per il match di domenica prossima contro il Benevento.

Nel frattempo anche la squadra è uscita dalla bolla che era stata attivata proprio subito dopo la positività dell’ex Napoli arrivata alla vigilia della trasferta di Parma.