Buone notizie per Castrovilli: il centrocampista sta meglio e mette nel mirino la prima di campionato

Buone notizie in merito a Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, il centrocampista della Fiorentina sta molto meglio rispetto a qualche giorno fa, quando aveva dovuto lasciare il ritiro della Nazionale per una tendinite. Il ragazzo si è allenato con la squadra già quest’oggi, segno evidente che è già sulla via della guarigione. La speranza, ovviamente, è di recuperarlo a pieno per la prima di campionato contro il Torino.

