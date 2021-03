Buone notizie per Iachini: uno dei titolarissimi lascia in anticipo il ritiro della Nazionale e torna a Firenze

Nella sua prima intervista dopo il ritorno alla Fiorentina Beppe Iachini aveva manifestato il suo dispiacere nel trovare la squadra dimezzata a causa degli impegni di alcuni giocatori con le proprie Nazionali. Problema che, almeno per quanto riguarda un giocatore, verrà presto risolto.

Nikola Milenkovic infatti tornerà a Firenze in anticipo per via dell’espulsione rimediata ieri sera nel match tra Serbia e Portogallo. Non potendo prendere parte alla successiva partita della sua Nazionale, il difensore viola ha ritenuto giusto lasciare il ritiro per poter guadagnare qualche ora di lavoro con Beppe Iachini. I due si ritroveranno martedì, quando Milenkovic svolgerà il primo allenamento.