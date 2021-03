Buone notizie per la Fiorentina: stop agli impegni nazionali per i sudamericani

Pochi minuti fa è arrivato un importante annuncio da parte della CONMEBOL, la federazione calcistica del Sud America. L’organo massimo del calcio sudamericano ha annunciato il rinvio del doppio impegno delle nazionali in programma alla fine del mese di Marzo e valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 in programma. Ottima notizia per la Fiorentina che, ormai impegnata nella lotta per non retrocedere, potrà aver a disposizione tutti i suoi sudamericani. Se infatti ci saranno giocatori come Dragowski, Amrabat e Biraghi che molto probabilmente andranno con le rispettive nazionali, ci saranno anche Quarta, Pezzella, Pulgar e Caceres che potranno restare a Firenze e focalizzarsi sulla causa viola.

Questo il comunicato della CONMEBOL:

“Il Consiglio CONMEBOL ha deciso di sospendere la doppia data delle Qualificazioni per Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all’impossibilità di avere tempestivamente tutti i giocatori sudamericani. La FIFA analizzerà la riprogrammazione della data, in coordinamento con CONMEBOL e le federazioni associate. Presto verranno studiate le diverse opzioni per lo svolgimento delle partite”.