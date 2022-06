Buone notizie per l’ex squadra di Italiano. Il Tas di Losanna sblocca il calciomercato dello Spezia

Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, questo venerdì mattina ha annunciato una bella notizia per i tifosi dello Spezia. Il calciomercato del club ligure è stato sbloccato. È stato infatti accolto dal Tas di Losanna il ricorso per l’annullamento della sentenza del blocco del mercato per quattro sessioni, imposto inizialmente dalla Fifa un anno fa.

Peracchini ha reso nota la notizia attraverso il suo profilo twitter: “Una bellissima notizia per noi tifosi dello Spezia Calcio: calciomercato sbloccato con l’annullamento della sentenza al TAS di Losanna! E adesso… chi indosserà la maglia bianca? Forza Aquile! Forza Spezia!”.