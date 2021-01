Buone notizie per Mihajlovic, ma in quattro rimangono in dubbio per la gara contro la Fiorentina. Per Prandelli solo un’assenza forzata

Se c’è una buona notizia per Sinisa Mihajlovic in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica è che l’infermeria rossoblù si sta pian piano svuotando. Dopo aver ritrovato già nella scorsa partita, l’ultima del 2020, Riccardo Orsolini, il tecnico serbo riavrà a disposizione anche Federico Ravaglia, tornato ad allenarsi in gruppo. Chi molto probabilmente non sarà della partita sono gli acciaccati Skorupski, Sansone, Mbaye e Santander.

Per quanto riguarda la Fiorentina invece, non sarà convocabile per Prandelli solo lo squalificato Cristiano Biraghi. Non ci sono invece giocatori al momenti infortunati in casa viola.