Buone notizie per Milano, i quattro non convocati si allenano in gruppo: c’è anche Ribery

La Fiorentina di Cesare Prandelli è già al lavoro per preparare la sfida contro il Milan. Dal Centro Sportivo Davide Astori arrivano buone notizie poichè i quattro non convocati per Udine sono tutti in gruppo.

Lorenzo Venuti, Giacomo Bonaventura e i due assi Franck Ribery e Josè Maria Callejon sono a lavoro insieme alla squadra e, chissà, che non siano protagonisti fin dal 1′ minuto proprio contro i rossoneri.

Per Bonaventura è una gara dal sapore storico essendo la prima da giocatore del Diavolo.

Subito in campo dopo la Coppa Italia 👊🏻 #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/f7S9PWlMVq

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 26, 2020