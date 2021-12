Buone notizie sul fronte Pulgar. Italiano tira un sospiro di sollievo, ma il cileno sarà out contro il Sassuolo

Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Pulgar. In casa Fiorentina si pensava già al peggio dopo che nella gara di ieri il centrocampista cileno è dovuto uscire dal campo dopo soli dieci minuti. Subentrato al posto di Amrabat, l’ex Bologna ha rimediato un colpo alla caviglia da Ionita, costringendolo così a lasciar spazio nel finale al giovane Bianco. Il centrocampista della Fiorentina era appena rientrato da un infortunio alla caviglia patito a fine ottobre, la stessa colpita ieri.

Si tratterebbe solo di una forte contusione, ma la sensazione è che saranno necessari ulteriori esami nei prossimi giorni per approfondire la cosa. Da escludere dunque un rientro in campionato per Pulgar, che certamente salterà la partita di domenica contro il Sassuolo.