Buone notizie sul fronte Ribery: Ecco quando Callejon e Barreca torneranno in gruppo

Arrivano buone notizie dal Centro Sportivo della Fiorentina. Mister Iachini può sorridere per il ritorno in gruppo di Franck Ribery: dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a dare forfait per la Sampdoria, si è allenato per la prima volta insieme al resto dei compagni. E ha svolto anche la partitella in famiglia. Per la partita contro lo Spezia, quindi, il francese sarà abile e arruolato.

Novità anche per quanto riguarda i due ultimi acquisti del mercato, Callejon e Barreca. I due giocatori torneranno dalla giornata di domani ad allenarsi in gruppo non appena arriverà l’esito – negativo – del secondo tampone.