Burdisso e i contatti per Senesi: La Fiorentina studia la possibile trattativa

La Nazione si concentra sul calciomercato in entrata per la Fiorentina, in particolar modo sul nome del difensore del Feyenoord Marcos Senesi. Il Dt Burdisso mantiene da mesi i contatti con il connazionale, studiando la possibile evoluzione della trattativa.

Anche perché la cessione di Milenkovic sembra sul punto di decollare, non appena l’Inter incasserà 70 milioni dal PSG o dal Chelsea per Skriniar. Una prospettiva annunciata dai contatti tra Fali Ramadani e i dirigenti dell’Inter. Il rinnovo della scorsa estate garantiva al centrale serbo un gentlemen agreement, un via libera nel caso si fosse fatta avanti una squadra iscritta alla Champions.