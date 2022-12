Burdisso esulta: “Un orgoglio essere argentino! Grazie ragazzi per averci portato in cima al mondo” FOTO

Ha fatto compagnia alla sua Nazionale per un po’ di tempo anche Nicolas Burdisso, dt della Fiorentina, che poi negli ultimi giorni era tornato invece a Firenze per seguire la ripresa degli uomini di Italiano. L’ex difensore anche dell’Albiceleste ha avuto modo ovviamente di seguire la finale dei Mondiali in Qatar, vinta dai suoi in un’epica finale contro la Francia. Questo il post di esultanza via social: “Orgoglioso di questa squadra… Che bello è essere Argentino! Tante grazie ragazzi per averci portato in cima al mondo”.

