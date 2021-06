Burdisso fa da apripista per la Fiorentina sul mercato argentino

Gli ultimi dettagli per il suo contratto con la Fiorentina sono in via di definizione, ma il fatto che Nicolas Burdisso possa essere il braccio destro di Daniele Pradè, ormai è fuori dubbio.

Con il tempo il suo ruolo e i suoi compiti saranno sempre più chiari, però è indubbio che possa fare da apripista sul mercato argentino (e sudamericano in genere) per il club viola.

Diversi sono i giocatori monitorati dai gigliati come Pedro de la Vega esterno d’attacco del Lanus, Thiago Almada, trequartista del Velez, o il difensore Marcelo Weigandt di proprietà del Boca Juniors.