Burdisso: “Ho appoggiato in pieno l’acquisto di Nico Gonzalez. C’è una sorta di simbiosi tra Firenze e il carattere argentino”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a La Nacion, il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha parlato anche dell’arrivo a Firenze di Nicolas Gonzalez e del rapporto tra la città e gli argentini.

Di seguito le sue parole: “Quando sono arrivato alla Fiorentina, il club stava già trattando con lo Stoccarda e io ho appoggiato in pieno l’operazione. ‘Volete la mia opinione? Dobbiamo acquistarlo subito’, così ho risposto. Se avessi detto un’altra cosa, probabilmente Nico non sarebbe mai arrivato alla Fiorentina. Spero che lui e Martinez Quarta possano continuare la grande tradizione argentina che c’è a Firenze: c’è una sorta di simbiosi tra la gente fiorentina e il carattere argentino. Mi vengono in mente giocatori come Batistuta, Passarella, Bertoni e Gonzalo Rodriguez”.