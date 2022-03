Burdisso: “La Fiorentina è tornata ad emozionare i propri tifosi. Vi racconto quali sono i miei compiti in società”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Bolavip, il direttore sportivo della Fiorentina Nicolas Burdisso si è soffermato su altri temi. A cominciare dai suoi compiti in società: “Sono meno impegnato nelle trattative, mi concentro di più sull’aspetto tecnico e sulla pianificazione e il collegamento tra le tre aree principali della società: prima squadra, settore giovanile e scouting”.

Continua così Burdisso: “Non guardo solo al Sud America, sarebbe un errore: in questi mesi ho girato tutto il mondo. Per me non fa differenza la nazionalità dei giocatori: possono arrivare sudamericani come Gonzalez o Torreira, ma anche calciatori italiani o africani. Sottoponiamo il nostro lavoro al presidente. In Europa la concorrenza è alta, ci sono tante squadre europee con progetti simili a quelli nostri. Io devo cercare di arrivare per primo su determinati giocatori e, in tal senso, quest’anno ci siamo mossi bene. Adesso la Fiorentina emoziona i propri tifosi”.