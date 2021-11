Burdisso: “Nel ’99 ci portarono al Franchi per vedere la Fiorentina di Batistuta. Alvarez? Sta raggiungendo la maturità, è un calciatore di livello superiore”

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, si è raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Nacion in cui ha toccato tanti temi.

Ecco le parti più interessanti: “Sono venuto in Italia nel ’99 per giocare il torneo di Viareggio con il Boca Juniors, ricordo che ci portarono a Firenze per vedere Batistuta. Il primo stadio europeo che ho visitato è stato il Franchi e oggi sono il direttore sportivo della Fiorentina. Alvarez? Spesso, gli argentini hanno bisogno di un periodo di adattamento al calco europeo prima di emergere definitivamente. Forse Julian potrebbe riuscirci, nell’ultimo periodo è cresciuto molto e sta pian piano raggiungendo la maturità. E’ un calciatore di livello superiore rispetto alla qualità media che c’è in Argentina”.