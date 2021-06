Burdisso punta il River Plate. L’uomo mercato della Fiorentina ha già degli obiettivi e uno gioca col club di Buenos Aires

L’attesa per l’annuncio ufficiale dell’ingresso di Nicolas Burdisso nella Fiorentina dovrebbe essere giunta agli sgoccioli. Entro breve verrà formalizzato quello che Fiorentinanews.com vi ha anticipato e cioè che l’ex giocatore di Inter e Roma si occuperà di mercato per il club viola.

In particolare Burdisso sarà molto attivo in Sud America, continente che conosce molto bene e che ha già scandagliato in lungo e in largo, visto che è stato direttore sportivo del Boca Juniors.

E stando a quanto si apprende ci sono già dei giocatori che sono seguiti dallo stesso Burdisso. Quello di cui si parla con maggior insistenza in queste ore è uruguaiano ma gioca in Argentina, al River Plate: Nicolas De La Cruz.

Il centrocampista offensivo sarà impegnato in questi giorni nella Copa America con la nazionale uruguaiana. Ha una clausola rescissoria scritta sul suo contratto di 33 milioni di dollari (poco più di 27 milioni di euro), ma ovviamente si può liberare ad una cifra più bassa mediante una trattativa col proprio club di appartenenza. Questo perché ha un ingaggio divenuto difficilmente sostenibile dal River.

Inoltre giova ricordare come i rapporti tra la Fiorentina e la squadra di Buenos Aires siano molto buoni: non a caso giusto l’anno scorso è stato formalizzato il passaggio in viola del difensore Lucas Martinez Quarta.

De La Cruz non è di certo l’unico nome sudamericano per Burdisso che, avrà un’estate impegnativa davanti a sé.