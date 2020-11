Buriani: “La Fiorentina deve migliorare in ogni reparto. Cutrone non ha grandi doti tecniche e gli servono palloni in area, ma…”

A TMW News è intervenuto l’ex giocatore del Milan e direttore sportivo Ruben Buriani, per parlare della sfida di domenica con la Fiorentina. Queste le sue parole: “Contro il Benevento la Fiorentina non mi è sembrata nulla di che. I giocatori sono apparsi impauriti e faticavano a sviluppare il gioco. Devono migliorare in ogni reparto. Cutrone non ha grosse qualità tecniche ma si danna l’anima e il difensore deve essere attento. Lui è un rapinatore d’area ma i palloni gli devono arrivare, cosa che la squadra viola non fa”.

