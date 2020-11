Buriani: “I giocatori della Fiorentina sono impauriti, il Milan vuole continuare la sua cavalcata”

L’ex centrocampista del Milan Ruben Buriani, in rossonero dal 1977 al 1982, questo pomeriggio ha rilasciato un’intervista a Pianetamilan.it dove ha parlato della sfida di domani contro la Fiorentina. Dalla delicatezza mentale della squadra viola all’ex Ante Rebic, ecco le sue parole: “L’assenza di Ibrahimovic si sente, lo svedese dà peso e fisicità. Contro però il Lille ho visto un buon Milan, la squadra ha reagito bene. Mi ha dato una sensazione di forza, è ben quadrato e continua a giocar bene. Come arriva la Fiorentina? Ho visto i viola col Benevento e non mi è sembrata una grande squadra. Anzi ho notato giocatori impauriti che fanno fatica ad esprimere il loro valore e a sviluppare gioco. La Fiorentina deve migliorare in tutti i reparti. Cosa aspettarsi da Rebic? E’ un istintivo che ama partire da lontano. E’ uno che la porta la sente e ai rossoneri fa comodo. Di sicuro il Milan vuol continuare la sua cavalcata ma la Fiorentina non può perdere terreno. Che fare con Tonali? Credo possa avere più spazio. I dirigenti e i tecnici lo hanno valutato bene e ha qualità. Più giochi, più maturi. Giocare al Milan ovviamente non è semplice perchè i risultati vanno ottenuti subito. Ma al Milan può starci e rimanerci“.

0 0 vote Article Rating