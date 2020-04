Burioni: “Tifo Lazio ma ci sono problemi più importanti del calcio. Aspettiamo due settimane, poi forse…”

Virologo d’eccellenza e spesso in prima linea per parlare di Covid, Roberto Burioni ha parlato a Tuttosport anche in ottica calcio e della possibile ripresa della Serie A: “Io sono tifoso della Lazio, che stava anche facendo un bel campionato, ma adesso sono in difficoltà a fare previsioni, ci sono problemi più pressanti. Aspettiamo ancora un paio di settimane, poi potremo pensare a ripartire, se davvero la situazione andrà a migliorare. Scudetto? Quando sarà tutto finito, sarà bello tornare a litigare sul calcio come facevamo prima”.