Buscaglia: “Napoli-Fiorentina sarà una gara spettacolare, ma da under. L’assenza di Torreira è pesante perchè al suo posto giocherà un giocatore adattato”

Ricky Buscaglia telecronista DAZN che darà voce alla sfida di domenica prossima al Maradona, è intervenuto così a Radio Toscana in vista di Napoli-Fiorentina: “Sarà una partita esaltante. C’è tutto per essere un incontro spettacolare, ma secondo me da Under, per il periodo della stagione e per l’alta posta in palio. Mancheranno due elementi importanti. Per me però pesa di più l’assenza di Torreira piuttosto che quella di Anguissa per gli azzurri, perchè al suo posto Italiano dovrà schierare un giocatore adattato. Chi giocherà interpreterà al meglio il ruolo, ma non avrà le stesse caratteristiche dell’uruguaiano. Credo che la squadra viola si affiderà molto alla palla lunga e in questo senso sarà importante il pieno recupero di Piatek“.

Infine sulla lotta per l’Europa: “Adesso i punti iniziano a pesare. La Roma vince da dieci gare e questa continuità deve far paura agli avversari. Atalanta e giallorossi mi auguro che vadano fino in fondo nelle competizioni europee, ma vedo una corsa aperta fino alla fine per l’Europa della prossima stagione”.