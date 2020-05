Buso: C’è aria di riconferma alla Fiorentina

Relativamente al settore giovanile della Fiorentina, Renato Buso possiamo definirlo come l’ultimo arrivato. Ha preso il posto di Alberto Aquilani, andato a fare il collaboratore nello staff di Giuseppe Iachini, sulla panchina dell’Under 18, ritornando così all’interno della società viola dove era già stato sia come calciatore che come tecnico.

Al contrario di quanto avvenuto con Emiliano Bigica, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, per Buso tira aria di riconferma, anche se ancora non è possibile dire che squadra allenerà. C’è l’ipotesi che possa ancora guidare l’Under 18 ma per il momento è un qualcosa che va preso con il beneficio di inventario.