Buso: “Curioso di vedere il match di Torino. Su Vlahovic abbiamo lavorato tanto, è straordinario perchè…”

L’ex attaccante della Fiorentina Renato Buso ha parlato così a Lady Radio: “Mi auguravo che la Fiorentina andasse bene quest’anno, non mi aspettavo una Juventus così indietro. Credo che sarà una partita molto interessante dal punto di vista tattico. La Juventus ha nel cantiere dei calciatori di grande qualità tecnica. Sarà una partita veramente bella e spettacolare. La Fiorentina ha dimostrato in tanti match di saper fare la partita, sono molto curioso in vista di quest’incontro”.

Su Dusan Vlahovic ha aggiunto: “Sono contento perché è un ragazzo che merita. E’ straordinario sotto tutti i punti di vista. Non avevo dubbi che continuasse in questo modo. Ho fatto un lavoro su di lui per pochi mesi, quando mi è stato dato in mano l’attacco della Fiorentina. Abbiamo lavorato su tante cose, ma è tutto merito suo”.