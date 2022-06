Buso: “Davanti servirebbe un Pinamonti di prospettiva, anche se Italiano pensa sempre al solito attaccante… Cabral? Un punto di domanda”

L’ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Fiorentina, Renato Buso, ha commentato a Radio Bruno gli attaccanti viola dell’ultima stagione, da Vlahovic al duo Piatek–Cabral. Sentite cosa ha detto:

“Piatek è un giocatore che fa gol, ma partecipa poco all’azione. Cabral è per me ancora un punto di domanda: ha dimostrato qualcosa, ma ha dei limiti. Servirebbe un Pinamonti, giovane e di prospettiva. Il nome che vuole Italiano è comunque uno solo: Berardi. Il profilo ideale per il gioco del mister”.

Poi su Vlahovic: “Prandelli ci ha sempre creduto, così come nelle sue qualità. La determinazione di quel ragazzo é veramente incredibile e cerca sempre un miglioramento”.