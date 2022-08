Buso: “In Europa non si può essere sempre belli. Dispiaciuto per quello che sta passando Ikonè”

Questo pomeriggio l’ex Fiorentina Renato Buso, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa viola alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Napoli di Luciano Spalletti. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono curioso di vedere l’aspetto mentale della squadra di Italiano. Giovedi la Fiorentina ha speso molto ma che adesso dovrà affrontare la partita contro un avversario importante come il Napoli- Credo che più che il risultato adesso sarà importante vedere se riuscirà a reggere botta ed esprimere ugualmente il suo calcio nonostante l’avversario. Anche se siamo all’inizio del campionato mi aspetto una partita di maturità, il risultato sarà legato a tanti fattori ma sono convinto che il tecnico chiederà questo ai suoi”.

Ha poi analizzato il risultato di giovedi scorso contro il Twente: “Non si può pensare di giocare a calcio dominando in lungo e largo in ogni partita. In Europa da ora in poi ci saranno sempre più squadre attrezzate e di potenziale. E’ ovvio che in Europa ci saranno anche partite dove sarà utile essere sporchi. Sapevamo bene il clima che aspettava i viola dopo la partita d’andata, ma cosi sarà sempre. Questo risultato valeva ance per lo scorsa stagione, la conferma che il club piano piano sta crescendo. La Fiorentina ha sempre fatto fatica contro le squadre più chiuse, quest’anno dovrà migliorare anche questo evolvendo il proprio gioco. A livello di tattica la squadra ha dimostrato di esserci, manca ancora un po’ di temperamento ed essere meno belli quando serve.

Tra gli artefici dell’esplosione di Vlahovic, l’ex viola è stato interrogato su Ikonè: “Mi dispiace molto per Ikonè perché viene criticato molto ma lui si fa sempre trovare pronto. Ha il solo problema di non riuscire a finalizzare le azioni che riesce a crearsi. Per me in queste prime uscite non ha giocato per niente male. E’ vero che si è mangiato un sacco di occasioni ma c’è da sottolineare che se le è create praticamente da solo. Speriamo che riesca a cambiare trend velocemente”.