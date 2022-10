Buso: “Jovic deve tirare fuori l’orgoglio e lottare su ogni pallone. La manovra della Fiorentina non aiuta gli attaccanti, a centrocampo manca qualità”

L’attacco della Fiorentina non sta funzionando, gol col contagocce e tanta difficoltà in area avversaria. Su questo aspetto si è concentrato Renato Buso a Radio Bruno, toccando anche altri argomenti: “Jovic, al di là dei moduli, deve dare la sensazione di cattiveria sportiva. Ha dimostrato poco questo nel campo, di più quando viene sostituito. Voglia di lottare su ogni pallone, atteggiamento che tifosi vogliono vedere, questo lui non lo ha fatto vedere. Per difficoltà di condizione, e non solo. E’ un giocatore importante a mio parere”.

E ancora: “Come aiutare la punta serba? A Jovic va data fiducia, chi arriva dal Real Madrid ha delle doti. Bisogna sinceramente chiedergli di tirare fuori l’orgoglio, perché ha le qualità. Se mostra carattere, merita continuità. Bisogna credere in lui. Fino a Gennaio al giocatore bisogna dare tempo. E’ la punta che si è scelto, da questo punto di vista non ho dubbi. So che non è facile per l’allenatore, però Jovic può diventare determinante. La Fiorentina non può prescindere da un giocatore di quel livello. Un attaccante può anche stare un numero di gare di fila senza gol, ma deve sentire fiducia”.

Quindi Buso conclude: “Non è una prima punta, per me giocherebbe bene con Cabral, molto forte fisicamente. Jovic ha qualità tecniche importanti e può fare la seconda punta. Un po’ come Lautaro e Lukaku. Cercherei di servire il serbo sui piedi, innescarlo anche sulla trequarti. Nel 4-3-3 gli esterni giocano a piede invertito, arrivano poche palle alle punte. Fa fatica la punta a muoversi dentro e fuori dall’area, non è semplice giocare quando si va sempre in orizzontale. Non è semplice adattarsi a questo gioco. Cercherei di adattare il gioco alle caratteristiche delle punte viola. Il problema è anche la mancanza di qualità. Mentre anno scorso c’era un regista, quest’anno manca la capacità di palleggio e verticalizzazione. La palla alla punta non arriva mai, credo che questa tipologia di centrocampisti che la Fiorentina schiera necessitino di un diverso sviluppo della manovra”.