Buso: “La Fiorentina dell’anno scorso aveva una personalità che non è stata conservata. Jovic? La qualità non basta”

Il doppio ex della sfida di stasera tra Fiorentina e Lazio, Renato Buso, è intervenuto a Radio Sportiva per anticipare la partita del Franchi:

“La Conference ha dato fiducia alla Fiorentina, che resta comunque in ritardo. La Lazio sta mostrando tutto il suo valore in campionato, anche se soffre in Europa. Sarà una gara sfida per una Lazio che si deve confermare e una Fiorentina che non può più sbagliare. La squadra dell’anno scorso aveva una personalità che andava mantenuta, invece sono stati cambiati tanti giocatori di qualità”.

Poi su Jovic: “Un attaccante vive per fare gol, non solo per giocare bene. Il serbo ha tanta qualità, ma deve mettere impegnarsi come gli altri”.