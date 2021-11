Buso: “Mai avuto dubbi su Vlahovic, la Fiorentina non può fare a meno di lui per due motivi”

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Renato Buso, è intervenuto a Radio Toscana: “Ho molti ricordi di partite contro i bianconeri, ma non posso dimenticarmi la finale di Coppa Uefa. Nessuno si aspettava questo inizio da parte della Juventus, credo che ad Allegri non piaccia particolarmente Chiesa: questo lo testimonia il modulo scelto, che non esalta le sue caratteristiche, e il minutaggio che gli ha concesso fino ad ora. Appena avrà trovato la sintonia giusta, diventerà un giocatore fondamentale per la Juventus”.

Buso si sofferma poi su Vlahovic: “Non ho mai avuto dubbi su di lui, è stato intelligente contro il Cagliari quando ha lasciato il rigore a Biraghi. Era evidente che non fosse sereno e che pensasse agli obiettivi di squadra e non individuali. E’ un ragazzo dalla personalità importante, la Fiorentina non può fare a meno di lui sia perché è fortissimo sia perché non ci sono alternative. Cos’ha fatto Prandelli con Vlahovic? Il mister gli ha dato fin da subito le chiavi dell’attacco, avendo capito fin da subito che era il prospetto su cui puntare. Non ha fatto altro che parlargli, dicendogli di fare e di sbagliare con serenità perché era lui l’attaccante della Fiorentina“.