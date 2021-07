Buso: “Non mi aspettavo che la Fiorentina mi mandasse via. La proprietà deve capire la goliardia di Firenze. Vivono la situazione in maniera troppo personale…”

Renato Buso, fresco di addio alla Fiorentina dove ricopriva l’incarico di allenatore dell’U18, ha parlato così a Radio Bruno:

“Sarei rimasto alla Fiorentina senza dubbio. Andai a vedere qualche allenamento ai campini poi Dainelli mi chiese di allenare e io risposi che per i viola avrei fatto di tutto. Il ritorno in prima squadra con Prandelli è stato un sogno. La mattina allenavo i ragazzi, il pomeriggio i grandi e viceversa. Sempre con lo stesso stipendio, ma è stato un orgoglio”.

Su Vlahovic: “Dusan è un ragazzo eccezionale, il primo che arriva e l’ultimo ad andare via. Ha una voglia e una cattiveria sportiva straordinarie. Qualcosa gli ho insegnato anche io“.

Infine sulla proprietà: “Non mi aspettavo che la Fiorentina mi mandasse via. Ho fatto un buon campionato anche se il Covid non ha aiutato. Mi dispiace perché avrei fatto tutto per la società. Finalmente la Fiorentina avrà una casa con il viola Park. La proprietà deve capire di più la goliardia di Firenze, da un punto di vista di un imprenditore americano le prese di giro vengono ricevute come un’offesa. Lo vivono in maniera troppo personale, chi sta a fianco di Commisso doveva dargli consigli migliori. L’Italia è così”.