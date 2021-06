Buso: “Seferovic quando era a Firenze aveva una voglia di arrivare incredibile. Ha fatto un grande percorso ed è migliorato tanto”

Cattiveria sotto porta, voglia di cercare la via del gol. Qualità che l’ex attaccante della Fiorentina Haris Seferović ha sempre avuto ma che ha affinato negli anni anche grazie all’esperienza.

A Gianlucadimarzio.com, lo ha confermato chi lo ha visto da ragazzo appena arrivato dalla Svizzera e che non ha mai smesso di seguirlo: “Aveva un senso del lavoro e una voglia di arrivare incredibili – racconta Renato Buso allenatore della Primavera della Fiorentina dal 2009 al 2011 – è arrivato con noi che era un ragazzino. Timido, introverso, parlava poco. Ha fatto un grande percorso, lo ha aiutato il fatto di conoscere le lingue. È sempre stato a disposizione e ho visto in lui fin dal primo momento una gran voglia di emergere.”

“L’ho sempre seguito – prosegue Buso – è migliorato tantissimo nel colpo di testa. In Italia si capiva che aveva un gran senso del gol ma è stato bravo a migliorare nel gioco aereo. La doppietta di ieri ne è la dimostrazione. Ma non è un giocatore che scopriamo adesso, sono anni che fa benissimo al Benfica giocando in campo internazionale”.