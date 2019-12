Bussolin: “Se un sindaco non è capace di tenersi i campi sportivi, la sede e lo stadio della Fiorentina, è bene che vada a casa”

Federico Bussolin, capogruppo della Lega, ha parlato a Lady Radio, ecco le sue parole: “Nardella crede di avere la verità in tasca ma se facesse lo stadio a Campi sarebbe scandaloso. Se un sindaco non è capace di tenersi i campi sportivi, la sede e lo stadio, è bene che vada a casa. Commisso? Fa un ragionamento lineare, andando dove spende meno realizzando in modo più rapido”.