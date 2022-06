Buyo: “Jovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ecco la formula” VIDEO

Arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Fiorentina e Real Madrid per Luka Jovic. Secondo Francisco Buyo Sánchez, ex portiere del club spagnolo e oggi giornalista ed esperto di mercato della trasmissione iberica El Chiringuito, le due società avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante serbo a Firenze.

La formula dell’affare? Secondo Buyo, si tratterà “di un prestito secco, senza diritto di riscatto”. Attese ulteriori conferme nelle prossime ore, ma Jovic si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina.

Ecco il video in cui Buyo annuncia l’operazione: