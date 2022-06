Bye bye clausola: Quei dieci milioni che mettevano la Fiorentina al riparo da sorprese

Una clausola rescissoria che non può più essere esercitata. E’ quella che era presente nel contratto, firmato la scorsa estate, da Vincenzo Italiano al momento del suo accordo con la Fiorentina.

Per dieci milioni di euro, un qualsiasi club interessato al tecnico, avrebbe potuto portarlo via entro il 15 giugno, pagando appunto quella cifra.

In realtà sapevamo tutti che quel costo sarebbe stato insostenibile per chicchessia e che in sostanza quella era una clausola che preservava la stessa Fiorentina da sgradite sorprese; sono pochissime infatti le società in Europa che possono permettersi di spendere una somma del genere per liberare un allenatore. In Italia, queste si ristringono addirittura a due o tre, le solite note, che comunque erano anche già coperte in questo senso.

Adesso c’è un altro nodo da affrontare per quanto riguarda Italiano, ovvero il suo rinnovo contrattuale. Ma questo è un altro paio di maniche.