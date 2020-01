Bye bye Pedro…e a titolo definitivo

Pochi mesi e pochissimi minuti in campo. Pedro Guilherme Abreu dos Santos doveva essere il centravanti del futuro della Fiorentina, rischia di diventare una vera e propria meteora nel corso della storia viola.

La strada che si sta delineando per il giocatore brasiliano è quella di una cessione e per di più a titolo definitivo. Il ritorno in patria è l’opzione più probabile con il Gremio che si è fatto sentire a più riprese, ma soprattutto con un Flamengo che è disposto a mettere sul tavolo 13-14 milioni di euro per rinforzare la propria leadership in patria e nel continente sudamericano. Il club rossonero ha appena perso la finale del campionato mondiale per club dopo aver vinto la Copa Libertadores (l’equivalente della Champions League dall’altra parte del mondo).