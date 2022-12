Bye bye Terni, Spalluto cerca una nuova sistemazione: ecco la tentazione che arriva dalla Lega Pro

Dopo una buonissima prima esperienza fra i professionisti in Umbria (con la casacca del Gubbio), la seconda stagione non è partita con il piede giusto per Samuele Spalluto. L’attaccante classe 2001 della Fiorentina, prestato in Serie B alla Ternana, ha trovato pochissimo spazio, scendendo in campo appena 14 minuti nella serie cadetta.

Spalluto, molto probabilmente, lascerà la Ternana nel corso del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la punta approdata in rossoverde con la formula del prestito è finita nel mirino del Pescara, formazione che invece milita in Lega Pro.