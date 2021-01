Byshovets: “Kokorin è come un albero che fiorisce ma non porta frutti. Non è Kanchelskis, va in un club straniero senza aver dimostrato nulla”

In Russia fa ancora molto discutere il trasferimento di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. L’ex giocatore della Dinamo Kiev e dell’allora nazionale sovietica, Anatoli Byshovets, commenta così il recente movimento di mercato: “Il suo passaggio alla Fiorentina è un affare – ha detto a Sport24.ru – Impossibile capirne i valori, Kokorin non ha ancora mostrato nulla. Poi, se Capello e Mancini hanno preso parte a questo trasferimento, allora puoi pensare tante cose tutte insieme. Kokorin è come un albero che fiorisce ma non porta frutti. Ha quasi 30 anni. E durante questo periodo, non riesco a ricordare altro che storie rumorose e movimenti da club a club”.

Poi aggiunge: “Kokorin non è Shalimov, non è Kolyvanov, non è Kanchelskis, non è Dobrovolsky, che hanno giocato in passato in Italia. Queste sono le stelle di livello europeo. E’ una persona che va in un club straniero, senza aver dimostrato nulla. Parlando di Kokorin, devi parlare delle qualità personali. Ha talento, ma la voglia di sfondare è molto bassa”.