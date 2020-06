C. Ambrosini: “Pessina sta insistendo sulle tempistiche, ma è importante seguire cosa vuole fare Commisso”

Da una Soprintendenza all’altra. A Lady Radio ha parlato Cristina Ambrosini, soprintendente dei beni archeologici di Bologna, dove di recente è stata firmata una partnership per il restyling del Dall’Ara. Queste le sue parole anche sulla situazione a Firenze: “A Bologna c’è una città che vuole continuare a vivere il suo stadio e nostro ruolo è fondamentale come lo è a Firenze. Credo che il decreto semplificazione sia importante perché è giusto agire sui monumenti storici come vuole fare Commisso

sta insistendo più che altro sulle tempistiche, non sempre fare in fretta vuol dire di fare bene. Noi della Soprintendenza ci confrontiamo per tutelare il patrimonio”.