“Cabral con Italiano può fare bene, è stato penalizzato dai gol di Piatek. Torreira giocatore di livello europeo”

L’ex attaccante e attuale voce di DAZN Simone Tiribocchi ha commentato a 1 Station Radio i temi legati a Napoli-Fiorentina, in programma domenica al Diego Armando Maradona. Queste le sue parole:

“Sarà la più bella partita del week end, sarà molto divertente. Fiorentina e Napoli sotto certi aspetti sono simili. Cabral è un giocatore interessante e con Italiano e il suo modo di giocare sono convinto possa fare bene. In alcune occasioni si è creato le opportunità ma le ha sbagliate. Altre volte ha sbagliato partita perché non conosce gli avversari. Il brasiliano è stato un po’ penalizzato dalle reti di Piatek. Torreira out? Lui è un centrocampista di livello europeo, dà gli equilibri. Sarà un’assenza importante per la Fiorentina“.