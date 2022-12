Cabral, così non basta: il brasiliano, ancora a secco in amichevole, rimane dietro nelle gerarchie viola

Come riporta il Corriere Fiorentino oggi in edicola, lo stop per i Mondiali doveva servire a Cabral per recuperare terreno nelle gerarchie viola su Jovic. Così però, fino ad ora, non è stato. Il brasiliano è rimato sempre a secco nelle ultime amichevoli viola, nonostante un assist fornito a Bonaventura nel torneo giocato in Romania.

Un trend che sembra rispecchiare l’andamento del giocatore in campionato e coppa: solo 4 gol tra le due competizioni. Intanto dal Qatar è tornato anche Jovic e l’amichevole di domani contro il Monaco potrebbe dare indicazioni più precise sulle idee di Italiano per il reparto offensivo della Fiorentina.