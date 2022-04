Cabral e Ikoné dal 1′, c’è il dubbio Nico Gonzalez. Bonaventura alza bandiera bianca

Dopo i rientri dei giocatori impegnati con le proprie Nazionali, la preparazione della Fiorentina per il derby di domenica contro l’Empoli è entrata nel vivo. Come si legge sul Corriere Fiorentino, non è in dubbio la presenza dal 1’ di Torrreira, anche perché Amrabat tornerà a Firenze soltanto nella giornata odierna.

Più di qualche dubbio, invece, per quanto riguardo il tridente che manderà in campo Italiano. Ikoné sembra certo di una maglia da titolare, così come Cabral: pur essendo a disposizione, Piatek non è al meglio a causa della ferita al tendine d’Achille rimediato con la Polonia. Il terzo posto in attacco se giocheranno Nico Gonzalez e Sottil.

A centrocampo, invece, ha alzato bandiera bianca Bonaventura. Al fianco di Castrovilli e Torreira, dunque, ci sarà uno tra Maleh e Duncan con il primo favorito.