Cabral e Ikonè, due pezzi pregiati che possono cambiare (non solo dalla panchina) il destino della stagione della Fiorentina

Dopo un po’ (forse troppo) tempo, finalmente i due acquisti più importanti del mercato di gennaio si stanno facendo vedere. Non solo come riserve, ma come valide opzioni da inizio gara. Nella sfortunata trasferta di Reggio Emilia, oltre al ritrovato Castrovilli, Jonathan Ikonè e Arthur Cabral sono apparsi i più in palla. Il primo ha visto il campo da titolare per appena la seconda volta, mettendo in mostra un delicato mancino che ha sfruttato nelle sovrapposizioni con Odriozola e anche per qualche preciso cambio di campo. Cabral, inoltre, si è distinto per il momentaneo gol del pareggio, suggellando l’essenziale assist che aveva consentito la vittoria a La Spezia.

La scelta di Vincenzo Italiano di lanciare i due pezzi da 90 del post-Vlahovic si può leggere proprio alla luce della sfida contro l’odiato ex bianconero. Ikonè, che finora aveva trovato uno scarso minutaggio, ha già collezionato un paio di assist, ribadendo la sua attitudine di rifinitore dell’azione offensiva. Cabral, che ancora non aveva trovato la rete, l’ha vista proprio alla vigilia della partita più importante dell’anno. Due destini simili, ma diversi, quelli dei nuovi arrivati. Da una parte, un esterno dal tocco magico che difficilmente vede la porta (con tutti i meriti del caso a Consigli); dall’altra, un centravanti all’apparenza macchinoso che conosce i tempi giusti per gettarsi in porta. L’ avventura a Firenze di questi due giocatori -acquistati per essere titolari- sembra iniziare proprio in vista del match casalingo contro la Juventus. La sfida -la prima di due- che deciderà probabilmente il destino della stagione della Fiorentina.

Se Ikonè ha giocato quasi tutti i 90’ col Sassuolo (ed è difficile quindi un suo impiego dal 1’ in Coppa Italia), per Cabral si potrebbe pensare anche a una maglia da titolare, dato che si è appena sbloccato a livello realizzativo. Italiano, per adesso, li ha quasi sempre preferiti a gara in corso, privilegiando chi, come Sottil, è in un buon momento e chi, come Piatek, è in uno stato di grazia. Il periodo di ambientamento dei due nuovi, però, sembra giunto al termine. Finalmente, la Fiorentina sembra pronto a schierare il tridentissimo: Gonzalez-Cabral-Ikonè. Questo è il destino dell’attacco viola. Questi sono i giocatori che nella doppia sfida contro i rivali di sempre potrebbero decidere le sorti di questa stagione.