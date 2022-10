Cabral e l’occasione che non ti aspetti: il brasiliano torna in corsa nell’attacco ‘in continua evoluzione’ della Fiorentina

L’attacco della Fiorentina è in continua evoluzione. Tra infortuni e gerarchie, Italiano ancora non è riuscito a trovare la quadra effettiva sul reparto offensivo viola. E così, quando il tecnico gigliato aveva iniziato l’all-in su Jovic, lascando da parte Cabral, ecco l’infortunio per il serbo ex Real Madrid.

A rischio la sua convocazione per il match contro l’Inter e il posto in attacco potrebbe prenderlo proprio Cabral. Un’occasione importante per il brasiliano, che ha sfoggiato un’ottima prova in quel di Lecce da subentrato. Ora serve una scossa e anche qualche gol. Si riparte dall’assist a Kouamé. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.