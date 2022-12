Cabral e una sfida da “dentro o fuori”

Cabral, tentativo numero tre. Dopo essere rimasto a secco nelle prime due amichevoli contro Arezzo e Always Ready, non segnando nemmeno un gol in 110’ minuti, il brasiliano ci riprova oggi in Romania. Nei precedenti test la Fiorentina ha realizzato complessivamente 13 reti, ma nessuna di queste porta la firma di Arthur.

Ecco perché oggi a Bucarest è quasi una sfida da dentro o fuori per l’attaccante che ha una nuova occasione per mettersi in mostra, per superare la concorrenza di Jovic in vista della seconda parte della stagione e, ancor più, per allontanare le voci di mercato che lo potrebbero riguardare, se non arrivassero le risposte giuste entro la fine di gennaio. Vuole giocarsi tutte le sue carte in questa sosta, ma fino ad ora gli sforzi sono stati vani e ancora non è riuscito a convincere la piazza che potrebbe essere davvero lui il bomber viola del futuro. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.