Cabral: “Ikonè è un giocatore incredibile, Jovic alza il livello della squadra. Conference League? Possiamo affrontare chiunque”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato così al profilo Tik Tok ufficiale del club: “Con Dodô mi trovo bene, lo avevo già incontrato e stiamo familiarizzando. Con Italiano gli allenamenti sono sempre molto intensi, non c’è un giorno in cui facciamo di meno. A Moena l’affetto dei tifosi era incredibile, ci sostenevano dalla mattina alla sera sia durante gli allenamenti sia durante le partite. Per me era il primo ritiro, è stato bellissimo”.

E poi ha aggiunto: “La rovesciata è un gesto tecnico che ho nel repertorio, l’ho fatto spesso con il Basilea e spero di segnare così anche per la Fiorentina. Conference League? Siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra. Ikonè? E’ un giocatore incredibile e anche una brava persona, fa sembrare semplici anche le cose difficili. Jovic? Parlo con lui in inglese, gli ho chiesto delle sue esperienze in Germania e in Spagna e poi ci siamo messi d’accordo sui movimenti da fare in campo. E’ un grande giocatore, non a caso ha giocato nel Real Madrid, alzerà senz’altro il livello della squadra”.

E infine: “Quello della partita contro il Napoli fu un grande giorno. Dopo quel gol mi tolsi la maglia, esultai come un matto. Mondiale? Giocarlo è il sogno di ogni bambino, sto lavorando duramente per provare ad ottenere la convocazione”.