Cabral: “Il mio sogno è riportare la Fiorentina in Europa. So che posso migliorare, Italiano…”

In un’intervista concessa al Tgr RAI Toscana ha parlato l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, rientrato dalle vacanze per la ripresa della preparazione con i compagni a Firenze. Queste alcune delle sue parole in un’anticipazione:

“So che posso migliorare. Penso a quello e a onorare la maglia viola. Il sogno? Riportare la Fiorentina in Europa. A Firenze sto benissimo, i tifosi mi stimano. Italiano, poi, mi aiuta tanto”.

L’intervista completa sarà mandata in onda al telegiornale regionale delle 19:35.