Cabral, la Fiorentina vorrebbe sostituirlo. Il tentativo (vano) di scambiarlo con un altro centravanti

Tempo di riflessioni per la Fiorentina su Arthur Cabral. Il club vorrebbe sostituire il brasiliano, contestualmente cedendolo ad un’altra società, si legge sul Corriere Fiorentino.

L’ex Basilea è costretto a convivere con la sensazione di essere già stato bocciato. Un indizio grande in questo senso è derivato dal fatto che il dg Barone lo abbia offerto al Bologna in cambio di Arnautovic, un gesto che vale più di mille parole.

I suoi numeri, purtroppo, non sono certo straordinari: dal suo esordio in serie A il 5 febbraio scorso, Cabral tra campionato, Coppa Italia e Conference League ha collezionato 35 presenze per un totale di 1.677 minuti e (solo) 6 gol segnati. In media, uno ogni 279 minuti. Rendimento magro, per uno pagato 16 milioni di euro (15 milioni più uno di bonus).