Cabral lancia la sfida a Giroud: il rossonero ha sei mesi di vantaggio… ma anche dodici anni di più

Sarà anche la sfida tra i centravanti quella di oggi: nell’attacco della Fiorentina tornerà Arthur Cabral, dopo aver lasciato spazio a Piatek con l’Udinese (nel primo tempo). Sul fronte opposto ci sarà invece Giroud, uno dei volti nuovi del Milan, arrivato la scorsa estate dopo i trionfi al Chelsea e grande protagonista con 9 gol in campionato. Il francese è un vincente, sia a livello di club che di Nazionale e rispetto al brasiliano ha 6 mesi di vantaggio per quanto riguarda l’arrivo in Serie A. La carriera e la caratura ne hanno sicuramente facilitato l’inserimento mentre l’ex Basilea ha ancora (quasi) tutto da dimostrare a certi livelli: dalla sua se non altro c’è l’età, quei dodici anni di meno che possono fare la differenza magari sulla resistenza e sicuramente in prospettiva. Oggi però conta il presente e Giroud parte per forza di cose davanti a Cabral e rappresenta uno spauracchio non indifferente per la difesa viola.